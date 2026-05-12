Akdeniz Üniversitesi Senatosu, antik kentteki Likya Birliği Meclis Binası'nda toplandı

Akdeniz Üniversitesi Senato Toplantısı, üniversitenin ilk arkeolojik kazı alanı olan Patara Antik Kenti'ndeki Likya Birliği Meclis Binası'nda gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında toplanan senato, Likya Birliği Meclis Binası'nda bir araya geldi.



Özkan, Patara'nın üniversitenin ilk arkeolojik kazı alanı olması sebebiyle bilimsel hafızalarının temel taşlarından biri olduğunu belirtti.



Patara'daki her taşta üniversitenin bilim insanlarının emeği olduğunu aktaran Özkan, antik kentin bugün dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırladığını ifade etti.



Rektör Özkan, Patara'nın ülkenin kültürel mirasının en değerli merkezlerinden biri haline geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin de bu değerin önemli göstergesi olduğunu kaydetti.



Senato yapısıyla Likya Meclisi arasında benzerlik olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Bu meclisin ruhu bize hala şunu söylüyor: Güçlü yapılar, tek seslilikle değil, farklı fikirlerin birbirini tamamlamasıyla kurulur. Üniversite senatoları da bu anlayışın bugünkü akademik karşılığıdır. Bilim, özgür düşüncenin ve çok sesliliğin olduğu yerde gelişir." ifadelerini kullandı.



Patara'nın Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olduğuna da dikkati çeken Özkan, üniversitenin akademik ve gönüllü çalışmalarıyla koruma sürecine destek verdiğini anlattı.



Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdürleri ile senato üyeleri katıldı.

