        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akseki'de üniversite öğrencilerine yönelik söyleşi düzenlendi

        Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulunda öğrencilere yönelik söyleşi düzelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:21 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, söyleşide öğrencilerle buluştu.


        Üniversite yerleşkesinde düzenlenen programda, trafik kuralları ve kazalar, bağımlılıkla mücadele ve zararlı madde kullanımı ile siber dolandırıcılık konularında öğrencilere bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, trafikte kural ihlallerinin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, trafik kurallarına uymanın yalnızca bireysel değil, toplumsal sorumluluk olduğunu ifade etti.


        Özellikle gençlerin bu konuda bilinçli olmasının kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zaimoğlu, zararlı madde kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi.


        Gençlerin bu tür risklerden uzak durmasının hayati önem taşıdığını anlatan Zaimoğlu, "Siber dolandırıcılık konusunda dijital ortamda artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Kişisel bilgilerinizi paylaşırken temkinli olun, şüpheli durumlarda mutlaka güvenlik birimlerine başvurun." diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Türkdoğan ise üniversitelerin yalnızca akademik bilgi veren kurumlar olmadığını belirterek, "Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve güvenlik konularında bilinçlenmesi adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." dedi.

        Programın ardından Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri tatbikat gerçekleştirdi.

        Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recep Baltacı da katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
