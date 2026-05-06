Akseki'de üniversite öğrencilerine yönelik söyleşi düzenlendi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulunda öğrencilere yönelik söyleşi düzelendi.





İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, söyleşide öğrencilerle buluştu.





Üniversite yerleşkesinde düzenlenen programda, trafik kuralları ve kazalar, bağımlılıkla mücadele ve zararlı madde kullanımı ile siber dolandırıcılık konularında öğrencilere bilgi verildi.



İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, trafikte kural ihlallerinin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, trafik kurallarına uymanın yalnızca bireysel değil, toplumsal sorumluluk olduğunu ifade etti.





Özellikle gençlerin bu konuda bilinçli olmasının kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zaimoğlu, zararlı madde kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi.





Gençlerin bu tür risklerden uzak durmasının hayati önem taşıdığını anlatan Zaimoğlu, "Siber dolandırıcılık konusunda dijital ortamda artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Kişisel bilgilerinizi paylaşırken temkinli olun, şüpheli durumlarda mutlaka güvenlik birimlerine başvurun." diye konuştu.



Rektör Prof. Dr. Türkdoğan ise üniversitelerin yalnızca akademik bilgi veren kurumlar olmadığını belirterek, "Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve güvenlik konularında bilinçlenmesi adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." dedi.



Programın ardından Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri tatbikat gerçekleştirdi.



Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recep Baltacı da katılımcılara teşekkür etti.

