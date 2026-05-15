Alanya'da asma tavanı çöken dairedeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir sitede bulunan dairenin asma tavanının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kargıcak Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan sitenin 2. katındaki dairenin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

