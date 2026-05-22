Alanya'da bariyere çarpıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. H.G. (30) yönetimindeki 68 ACV 673 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda bariyere çarpıp devrildi. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtaki sürücü H.G. ile Y.S.G.A. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.C.A. (19), M.G. (20) ve Y.K. (21) sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.