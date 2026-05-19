Alanya'da çöp konteynerinde bulunan kaplumbağa doğaya salındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bulunan kaplumbağa, kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alanya Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi'ndeki çöp toplama çalışmaları sırasında bir konteynerin içinde kaplumbağa olduğunu gördü.
Kaplumbağanın canlı olduğunu fark eden temizlik personeli, hayvanı çöplerin içerisinden çıkardı.
Herhangi bir yara ya da darbe izi olmayan kaplumbağa, doğaya salındı.
Olay temizlik ekiplerince cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
