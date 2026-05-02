Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi. İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Dinek Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.