Alanya'da horoz dövüştüren 11 kişiye 143 bin lira ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 11 kişiye 143 bin 352 lira ceza kesildi. Avsallar Mahallesi'nde bir binanın depo bölümünde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Baskında 7 horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye ise 143 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.

