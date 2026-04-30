Alanya'da mağaraya düşen düve için kurtarma çalışması yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde mağaraya düşen bir düve için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması gerçekleştirdi.



Ispatlı Mahallesi Tilkili mevkisinde otlayan düve, dün akşam saatlerinde yaklaşık 15 metrelik mağaraya düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Gece ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.



Kayaların arasına sıkışan ve vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen hayvanı kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.



Düvenin sahibi Haşim Kahya, gazetecilere, mağaranın tarla ve orman alanı içerisinde olduğunu söyledi.



Gelen ekiplerin akşam ve sabah yaptıkları çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşamadığını anlatan Kahya, şunları kaydetti:



"Hayvan düştükten sonra mağaradan ileriye doğru devam etmiş ve dar bir alana sıkışmış. Hayvanı oradan çıkarmak ne yazık ki mümkün olmadı. Hayvanın vücudunda kırıklar var. Bu haliyle çıkarılsa bile uzun süre yaşayamayacağını düşünüyoruz. Artık kasap çağırıp orada kestireceğiz. Hayvan böylece daha fazla acı çekmemiş olur."

