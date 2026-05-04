        Alanya'da misinaya dolanan caretta carettayı milli sporcu kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında antrenman dalışı yapan Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Fahrihan Uysal, misinaya dolanan caretta carettayı kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta dalış gerçekleştiren Uysal, su altı balık avı için kullanılan misinaya takılmış, yüzeye çıkmakta zorlanan deniz kaplumbağasını fark etti.

        Kaplumbağanın yüzeye ulaşması için müdahale eden Uysal, iğneyi çıkaramayınca misinayı dipten keserek caretta carettayı kurtardı.

        Kurtarma anlarını su altı kamerasıyla kaydeden Uysal, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duyarlılık çağrısında bulundu.

        Bilinçsizce bırakılan av malzemelerinin deniz canlıları için tehlike oluşturduğunu belirten Uysal, yaralı ya da mahsur kalan canlıların vakit kaybedilmeden yetkililere bildirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

