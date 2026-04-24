Alanya'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Berkay Başkan (17) yönetimindeki 07 BYN 568 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada motosikletteki M.K. (16) ağır yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.