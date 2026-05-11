Alanya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. K.K'nin kullandığı 07 ADH 141 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi'nde D-400 kara yolunun karşı tarafına geçmeye çalışan Mahmut Nadir Dede'ye (27) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Dede'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

