        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi mühürlendi

        Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesi mühürlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünleri sattığı tespit edilen zincir market şubesi mühürlendi.

        Giriş: 09.05.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, Avsallar Mahallesi'nde bir zincir market şubesinde son tüketim tarihi geçmiş ve paket üzerindeki kullanım tarihi okunmayacak şekilde tahrip edilmiş tavuk ürünlerinin satışa sunulduğu belirlendi.

        Yasal işlem üzerine market, üç gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirtti.

        Gıda konusunda tavizsiz bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Özçelik, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
