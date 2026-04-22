Alanya'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen zanlı tutuklandı. Paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler olduğu tespit edilen şüpheli A.A. (48), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

