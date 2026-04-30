Alanya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 80 gram sentetik kannabinoid, 1303 sentetik ecza hap ve 5 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

