Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'daki otel "Antik Roma" konseptiyle müze atmosferinde hizmet veriyor

        Alanya'daki otel "Antik Roma" konseptiyle müze atmosferinde hizmet veriyor

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde klasik mimariyle yeniden tasarlanan otel, sergilediği çoğu Antik Roma dönemine ait tarihi eserlerin replikalarıyla, misafirlerine konaklamanın ötesinde kültürel bir deneyim sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'daki otel "Antik Roma" konseptiyle müze atmosferinde hizmet veriyor

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde klasik mimariyle yeniden tasarlanan otel, sergilediği çoğu Antik Roma dönemine ait tarihi eserlerin replikalarıyla, misafirlerine konaklamanın ötesinde kültürel bir deneyim sunuyor.

        Otelin sahibi Egemen Özaslan, AA muhabirine, 1989 yılında modern tasarımla açtıkları tesisi, 2005'te babasının tarihi eser koleksiyonculuğu hobisinden esinlenerek klasik konsepte dönüştürdüklerini söyledi.

        Alanya'daki yüzlerce otel arasından farkındalık oluşturarak sıyrılmayı hedeflediklerini belirten Özaslan, bu sürecin meşakkatli olduğunu ve her detayı aslına uygun yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

        Özaslan, otelde Antik Roma'ya ait aralarında Zeus, Poseidon ve Afrodit'in de bulunduğu yaklaşık 200 heykel ile o dönemi anlatan 150'den fazla yağlı boya tablonun replikasının bulunduğunu kaydetti.

        Otelin mimari yapısını değiştirirken replika heykeller yapan bir firmayla çalıştıklarını belirten Özaslan, "Bu firma, bakanlıktan aldığı izinle Antalya, İstanbul ve İzmir gibi illerdeki müzelerde bulunan eserlerin silikon kalıplarıyla birebir kopyalarını üretti. Sonra da bu eserleri otelin değişik noktalarına yerleştirdik. Değişim sadece dış cephede kalmadı." dedi.

        Restoran, mutfak ve kafede de bu ruhu yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Özaslan, otelin 113 odasında en az bir eser kopyasının yer aldığını söyledi.


        -"Hedefimiz orijinal parçaları sergilemek"

        Özaslan, misafirlere sadece deniz, kum ve güneş sunmak istemediklerini, Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti gibi şehrin zenginliklerine de dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

        Konsept değişikliğiyle farkındalığı yüksek misafir gruplarını ağırlamaya başladıklarını anlatan Özaslan, "Bu konsept, misafir profilimizi de farklılaştırdı. Buradaki ortamı gören misafirlerde tarihe merak oluşuyor, bölgedeki tarihi yerleri ve müzeleri araştırmaya başlıyorlar. Biz de onları bilgilendiriyoruz. Alanya artık 'yaşayan bir tatil şehri' olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.

        Vefat eden babasının tarihe ilgisinin bu dönüşümün temeli olduğunu ifade eden Özaslan, "Babam sadece replika eserlerle yetinmedi. Şimdilerde annemin sürdürdüğü devlet kontrolündeki koleksiyonerlik kapsamında elde ettiğimiz Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait orijinal parçaları da otelimizde sergilemeyi hedefliyoruz." dedi.

        -"Burası adeta bir müze"

        Türkiye'ye tatil için üçüncü kez gelen Aleksandras Misaniukas ise Alanya'da gezerken dış tasarımından etkilendiği otelde konaklamaya karar verdiğini söyledi.

        Otelin adeta bir müzeyi andırdığını belirten Misaniukas, "Orijinaline birebir benzeyen heykeller ve gerçek yağlı boya tablolar dikkatimi çekti. Burası gerçekten bir 'müze otel.' Konaklamam süresince tarihe yönelik çok şey öğrendim. Bir sonraki sene tekrar gelmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

        İkinci kez aynı tesisi tercih eden İnga Domantiene de otelin her alanında bir sanat eseriyle karşılaşmanın kendilerini mutlu ettiğini, gelecek yıl kızını da getirmek istediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Turizm sektörü yüksek sezonda 2025 rakamlarını yakalamayı hedefliyor
        Turizm sektörü yüksek sezonda 2025 rakamlarını yakalamayı hedefliyor
        Kumluca'da yol onarım ve bakım çalışması yapıldı
        Kumluca'da yol onarım ve bakım çalışması yapıldı
        Finike'de Geleneksel Çocuk Oyunları'nın finali ve ödül töreni düzenlendi
        Finike'de Geleneksel Çocuk Oyunları'nın finali ve ödül töreni düzenlendi
        AGİDER toplantısında sürdürülebilirlik ve liderlik vizyonu ele alındı
        AGİDER toplantısında sürdürülebilirlik ve liderlik vizyonu ele alındı
        Ev alma hayaliyle 2,3 milyon lira dolandırıldı
        Ev alma hayaliyle 2,3 milyon lira dolandırıldı
        2,5 yaşında konuşmayı bırakan 10 yaşındaki kızı için yardım bekliyor Kızını...
        2,5 yaşında konuşmayı bırakan 10 yaşındaki kızı için yardım bekliyor Kızını...