Alanya'daki otel "Antik Roma" konseptiyle müze atmosferinde hizmet veriyor

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde klasik mimariyle yeniden tasarlanan otel, sergilediği çoğu Antik Roma dönemine ait tarihi eserlerin replikalarıyla, misafirlerine konaklamanın ötesinde kültürel bir deneyim sunuyor.



Otelin sahibi Egemen Özaslan, AA muhabirine, 1989 yılında modern tasarımla açtıkları tesisi, 2005'te babasının tarihi eser koleksiyonculuğu hobisinden esinlenerek klasik konsepte dönüştürdüklerini söyledi.



Alanya'daki yüzlerce otel arasından farkındalık oluşturarak sıyrılmayı hedeflediklerini belirten Özaslan, bu sürecin meşakkatli olduğunu ve her detayı aslına uygun yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.



Özaslan, otelde Antik Roma'ya ait aralarında Zeus, Poseidon ve Afrodit'in de bulunduğu yaklaşık 200 heykel ile o dönemi anlatan 150'den fazla yağlı boya tablonun replikasının bulunduğunu kaydetti.



Otelin mimari yapısını değiştirirken replika heykeller yapan bir firmayla çalıştıklarını belirten Özaslan, "Bu firma, bakanlıktan aldığı izinle Antalya, İstanbul ve İzmir gibi illerdeki müzelerde bulunan eserlerin silikon kalıplarıyla birebir kopyalarını üretti. Sonra da bu eserleri otelin değişik noktalarına yerleştirdik. Değişim sadece dış cephede kalmadı." dedi.



Restoran, mutfak ve kafede de bu ruhu yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Özaslan, otelin 113 odasında en az bir eser kopyasının yer aldığını söyledi.





-"Hedefimiz orijinal parçaları sergilemek"



Özaslan, misafirlere sadece deniz, kum ve güneş sunmak istemediklerini, Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti gibi şehrin zenginliklerine de dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.



Konsept değişikliğiyle farkındalığı yüksek misafir gruplarını ağırlamaya başladıklarını anlatan Özaslan, "Bu konsept, misafir profilimizi de farklılaştırdı. Buradaki ortamı gören misafirlerde tarihe merak oluşuyor, bölgedeki tarihi yerleri ve müzeleri araştırmaya başlıyorlar. Biz de onları bilgilendiriyoruz. Alanya artık 'yaşayan bir tatil şehri' olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.



Vefat eden babasının tarihe ilgisinin bu dönüşümün temeli olduğunu ifade eden Özaslan, "Babam sadece replika eserlerle yetinmedi. Şimdilerde annemin sürdürdüğü devlet kontrolündeki koleksiyonerlik kapsamında elde ettiğimiz Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait orijinal parçaları da otelimizde sergilemeyi hedefliyoruz." dedi.



-"Burası adeta bir müze"



Türkiye'ye tatil için üçüncü kez gelen Aleksandras Misaniukas ise Alanya'da gezerken dış tasarımından etkilendiği otelde konaklamaya karar verdiğini söyledi.



Otelin adeta bir müzeyi andırdığını belirten Misaniukas, "Orijinaline birebir benzeyen heykeller ve gerçek yağlı boya tablolar dikkatimi çekti. Burası gerçekten bir 'müze otel.' Konaklamam süresince tarihe yönelik çok şey öğrendim. Bir sonraki sene tekrar gelmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.



İkinci kez aynı tesisi tercih eden İnga Domantiene de otelin her alanında bir sanat eseriyle karşılaşmanın kendilerini mutlu ettiğini, gelecek yıl kızını da getirmek istediğini kaydetti.

