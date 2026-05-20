Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira'dan Dünya Kupası değerlendirmesi:

        MUSTAFA KURT - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya'nın doğal favori olduğunu belirterek, "Benim bu turnuvadaki asıl favorim Fransa. Gizli favori olarak ise İspanya ve Portekiz'i görüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Pereira, AA muhabirine Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Portekiz'in turnuvadaki grubu fark etmeksizin her takıma karşı oynayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Pereira, "Grup çok fark etmez. Rakip Arjantin de olsa, başka bir takım da olsa Portekiz için değişen bir şey olmaz. Çünkü çok iyi bir takıma ve çok kaliteli oyunculara sahibiz." diye konuştu.

        Portekiz'in oyuncu kalitesine dikkati çeken Pereira, şunları söyledi:

        "Joao Cancelo, Barcelona'da şampiyonluk yaşadı. Kadroda Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bernardo Silva var. Bu şekilde dünya şampiyonluğuna oynayabilecek 20 oyuncu sayabilirim. Hatta Portekiz'den iki ayrı takım bile çıkarılabilir. Kadroda dünyanın en iyi takımlarında oynayan çok önemli isimler var. Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes ve bu isimlere katabileceğimiz Gonçalo Ramos gibi oyuncularımız mevcut."




        - "Favorim Fransa, gizli favorilerim İspanya ve Portekiz"

        Pereira, Dünya Kupası formatının lig maratonundan farklı olduğunu ve maç maç ilerlemek gerektiğini kaydetti.

        Turnuvanın gruptaki 3 maçla başladığını anlatan Pereira, "Bu maçlardan birini kaybettiğinizde hemen 'eleniyoruz' düşüncesine kapılabiliyorsunuz. Ancak her şeye rağmen Portekiz'in çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sürecin çok zorlu geçeceğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Turnuvadaki şampiyonluk adaylarını ve gizli favorilerini de açıklayan Pereira, şöyle devam etti:

        "Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya gibi her zaman doğal favori olan takımlar var. Ancak benim bu turnuvadaki asıl favorim Fransa. Çünkü çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ve bu sene çok iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Gizli favori olarak ise İspanya ve Portekiz'i görüyorum. Her iki takımın da çok kaliteli oyuncuları var. Ayrıca bizim takımımız Alanyaspor'dan Elia Meschack da Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla turnuvada yer alacak ve Portekiz ile aynı grupta mücadele edecekler. Umarım gruptan Portekiz birinci, Kongo ise ikinci olarak bir üst tura yükselir."

        Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda Arjantinli oyuncuların Lionel Messi için verdiği mücadeleyi hatırlatan Pereira, benzer bir senaryonun bu turnuvada Cristiano Ronaldo için geçerli olacağını dile getirdi.




        - "Ümit Akdağ Milli Takım için iyi bir seçenek olabilir"

        Alanyasporlu genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın performansına dikkati çeken Joao Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Türkiye'nin çok iyi bir teknik direktörü var ve takımı Dünya Kupası'na taşımayı başardı. Kendi fikrimi belirtmem gerekirse, ben olsam Ümit Akdağ'ın milli takım için iyi bir seçenek olabileceğini düşünürüm. Ancak 'kesinlikle gitmeli' ya da 'gitmemeli' şeklinde bir yorum yapamam. Eğer milli takım hocası beni arayıp danışırsa, kendisiyle oyuncum hakkındaki fikirlerimi memnuniyetle paylaşırım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

