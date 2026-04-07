Altınbeşik Mağarası mayısın ilk haftası ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak

Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su altı gölü mağarası olan Antalya'nın İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası, yapılan çalışmanın ardından mayısın ilk haftasında ziyaretçilerini yeniden ağırlayacak.



Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yeraltı gölünü barındıran ve botla girilebilen 3 katlı mağara, turkuaz renkli gölü, sarkıt, dikit ve travertenleriyle özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.



Ziyaretçilerin doğal oluşumlar arasından mağaraya ulaştığı yürüyüş yolunda, olası taş ve kaya düşme riskine karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve İbradı Belediyesince, çalışma gerçekleştirildi.



Mağaraya ulaşmak için kullanılan yürüyüş yolunun girişe kadarki 200 metrelik bölümünde çelik kafes yerleştirme çalışması yürütüldü.



Altınbeşik Mağarası'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağaranın her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını söyledi.



Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle yürüyüş güzergahında güvenlik risklerinin oluşabileceğini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:



"Yürüyüş yolunda hayata geçirdiğimiz çelik kafes uygulamasıyla özellikle kaya düşmesi riskine karşı önlem alıyoruz. Ziyaretçilerimizin can güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yapıyoruz. Çalışmalar, planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Mayıs ayının ilk haftasında çalışmalarımızı tamamlayarak alanı yeniden ziyarete açmayı planlıyoruz. Altınbeşik Mağarası'nın doğal yapısını koruyarak turizme kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürecek."

