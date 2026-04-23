Anne karnında idrar torbası şişen ikiz bebekten biri ameliyatla sağlığına kavuştu

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da anne karnında idrar torbası şişen 17 haftalık ikiz bebeklerden biri, Anatolia Hospital Lara Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, takibindeki ikiz bebeğe hamile bir anne adayının 16 haftalık rutin kontrolünde, erkek çocukta "Posterior üretral valv" olarak adlandırılan, idrar kanalının arka kısmındaki doğuştan gelen zar yapılarının idrar akışını engellediği ürolojik anomaliyi fark etti.



Kumru'nun Anatolia Hospital Lara Hastanesi doktoru Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baykara ile irtibata geçmesi sonucu, ikiz bebeklerden birine anne karnında müdahale edilmesine karar verildi.



Ultrason eşliğinde anne karnından 3 milimetrelik deliklerden yapılan yaklaşık bir saatlik işlemin ardından, erkek bebeğin idrar kanalındaki kapakçık lazer yöntemiyle yakıldı ve idrar çıkışı sağlandı.



- "Bu bebeklerin yüzde 75'i kaybediliyor"



Prof. Dr. Kumru, AA muhabirine, ikiz bebeğe hamile bir annenin rutin kontrolünde kız bebeğin sağlıklı, erkek bebeğin ise idrar torbasını şişmiş vaziyette gördüğünü söyledi.



Bebeğin idrarını yapamadığını fark ettiklerini belirten Kumru, bebek idrarını yapamayınca suyunun da azaldığını, bu nedenle bebeklerin yüzde 75'inin hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Prof. Dr. Baykara ile istişare ettiklerini aktaran Kumru, şöyle devam etti:



"Anne karnında bebeğin idrar torbasının içine kamerayla girip lazerle orayı kapatan 'valv' dediğimiz kapakçığı tahrip etmeyi ve yolu açmayı planladık. İşlemi istediğimiz gibi gerçekleştirdik. Bebeğin idrar torbasına girdik. Gerçekten 'posterior üretral valv' olduğunu gördük. Valvi lazerle tahrip ettik ve şu an bebeğin idrar çıkışı gerçekleşiyor. Onun hayatta kalma şansını artırdık ve olası ölüm riski ya da böbrek yetmezliği riskini azaltmaya çalıştık. Bebeklerden bir tanesinde bu sorunun olduğu, diğerinde olmadığı, ikiz gebelikte ilk müdahale bizimki muhtemelen."



Ultrason eşliğinde idrar torbasının içine kamera sistemini yönlendirdiklerini, kapakçığı lazerle açtıklarını anlatan Kumru, anne ve bebeklerin gayet sağlıklı olduğunu bildirdi.



Prof. Dr. Kumru, müdahale ne kadar erken yapılırsa böbreklerin kendini o kadar hızlı toparlayabileceğini belirterek, bu nedenle bebeğinde böyle bir rahatsızlığı olan anne adaylarının kendileri gibi bu alanda uzman doktorlara başvurması gerektiğini vurguladı.



- "250-300 gram bebeğin karın içine ince aletlerle ultrason eşliğinde girdik"



Prof. Dr. Baykara da "posterior üretral valv" rahatsızlığının 10 binde 2 erkek bebekte görülen doğuştan bir anomali olduğunu anlattı.



İdrar kanalındaki kapakçıkların bazı bebeklerde tam kapalı, bazılarında yarı açık olabildiği bilgisini paylaşan Baykara, "Tam kapalı olanlarda idrar boşalmadığı için mesane aşırı derecede büyüyor. Mesanenin aşırı derecede büyümesi böbreklere de yansıyor tabii ki ve zamanında teşhis edilip müdahale edilmezse bebek, böbrek bozukluğundan ve daha önemlisi amnion sıvısının azalması ve akciğerlerin gelişememesi nedeniyle maalesef yaşamını sürdüremiyor. O nedenle zamanında teşhis konulup bu işlemin yapılması gerekiyor. Kolay bir teknik değil." diye konuştu.



Baykara, eğer geç tanı konulup geç tedavi uygulanırsa bebek doğsa bile ömür boyu böbrek yetmezliği sorunuyla karşılaşabileceğini dile getirdi.



Gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi veren Baykara, şöyle konuştu:



"250-300 gram bebeğin karın içine ince aletlerle ultrason eşliğinde girdik. O milimetrik büyüklükteki valvi lazer ışınlarıyla tahrip edip yolu açıyoruz. Hastanın böbrek fonksiyonları da bu şekilde korunmuş oluyor ve sağlıklı doğum oluyor. Aslında yapılan iş gerçekten de tıpta son 20 yılın en büyük gelişmelerinden birisi diyebiliriz."



Prof. Dr. Baykara, tedavinin Antalya'da yapılabilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu başarılı operasyonun tıpta bilimsel yayın haline getirileceğini sözlerine ekledi.

