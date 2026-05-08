        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 08.05.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasının dördüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş salonda yer aldı.

        Tutuksuz sanık eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Muhittin Böcek, ara mütalaaya karşı savunmasında, duruşmaların başından bugüne kadar suçlamalara yönelik müşteki, sanık ve tanık ifadelerini dikkatle dinlediğini, dosyadaki ifadelerin hepsini okuduğunu belirtti.

        Müştekilerin hiçbirinin, kendi taraflarına tehdit, zorlama yönünde, "Vermez ise şöyle olur, böyle olur." şeklinde bir beyanda bulunmadığını ifade eden Böcek, savunmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu müştekilerin hiçbiri zorla bir şey talepte bulunduğum yönünde bir imada bulunmadı. İddialarla ilgili hiçbiri o anda ve sonrasında benimle bir görüşme yaptıklarını ortaya koymamış, benim adımı dahi anmamışken, sonrasında ise sanıklar ve müştekiler 'Tutuklanınca çıkamam, hapiste yatarım.' ve tutuklanmamak için hakkımda isnatta bulunmuşlar. Bu tutumları ve verdikleri cevapları kendileriyle çelişmektedir. Suçlamaların hiçbirinin oluşmadığı gün gibi ortadır. Düzenli olarak hep mal beyanımı verdim. 107 dönüm babamdan kalan yerlerdir, 58 daire var bir yerde, başka bir yerde 36 dairem var, bu iddialar şahsımı üzmüştür. Birçok yardımda bulundum, yaptırdığım okullar var, Antalya'da birinci sırada hayırseverim. Bu gelinen süreçle ilgili kaynağı belirsiz itibar suikastına uğruyorum ve çok üzülüyorum. 6 dönem bana oy veren insanlara saygısızlık yapanlar var."

        Dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen, kendisinde ve avukatlarında olmayan bilgilerle her türlü karalamaya maruz kaldıklarını öne süren Böcek, adli makamlara ve mahkemeye güvenerek telefon şifresini verdiğini, özel hayatına ilişkin konuların ortaya atılmasının kendisini üzdüğünü söyledi.


        Antalya'da birçok vatandaşın kendisine oy verdiğini dile getiren Böcek, "6 dönem başkanlığım boyunca herkesin başkanı oldum. Ben Antalya'da tarih yazmışım, benim sloganım 'herkesin belediye başkanı', bana ülkücüler, Yörükler, doğulu ve batılı vatandaşlarım oy verdi. 6 dönem başkanlığım boyunca kamuyu zarara uğratmadım." ifadelerini kullandı.

        Böcek, mahkeme dosyasına giren sağlık raporu sonucunu kabul etmediğini, "Cezaevinde hayatını idame ettirebilir." kararının kendisini üzdüğünü kaydetti.


        Görev yaptığı 32 yıl boyunca bir kere bile sağlık raporu almadığını ileri süren Böcek, "Beni bütün vatandaşlarım bilir, Allah büyük. Ben iyiysem neden cezaevine girdiğimde 12 olan ilaç sayısı cezaevinde 22'ye çıktı? İlaçların 15'i kronik hastalıklar için verilmektedir, diğerleri mide ilaçlarım. Ben ağır uyku apnesiyim, bu hastalık basit bir hastalıkmış gibi görülmesin. Uyku apnesine dair kullanmam gereken ekipmanlar cezaevi koşullarında yetersiz kalmaktadır, uyku apnesi anlık kalp krizi ve ani ölümlere yol açmaktadır." dedi.


        Gelinen aşamada 10 aydır tutuklu olduğunu, sanık, müşteki ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirten Böcek, delil karartma şüphesinin bulunmadığını söyleyerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Sanık Fazlı Ateş, savcının mütalaasına katıldığını ifade ederek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

        Tutuklu sanık Gökhan Böcek ise avukatının esasa ilişkin savunmaları yapacağını kaydederek, tahliye talebinde bulundu.

        Duruşmaya ara verildi.

        - Soruşturma

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

        İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

