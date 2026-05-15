        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 zanlı tutuklandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı.

        Giriş: 15.05.2026 - 22:46
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı O.Y. ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Şube Müdürü O.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Soruşturma

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

        Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

        Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

        ANSET’e 13 Mayıs’ta düzenlenen ikinci operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

