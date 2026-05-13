Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.



Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.



- Soruşturma



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.



Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.



Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

