Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 09:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

        - Soruşturma

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

        Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

        Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Test sonuçları belli oldu
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!

        Benzer Haberler

        Mehmetçikten öğrencilere mektup sürprizi
        Mehmetçikten öğrencilere mektup sürprizi
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni operasyon: 25 gözaltı
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni operasyon: 25 gözaltı
        Baklava kutusunda makamında 110 bin euro ile yakalanan Tüter: "Video ve fot...
        Baklava kutusunda makamında 110 bin euro ile yakalanan Tüter: "Video ve fot...
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında karar duruşması (...
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında karar duruşması (...
        Antalya'da denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri Bir...
        Antalya'da denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri Bir...
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...