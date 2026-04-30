Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 34 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir iştirakine yönelik soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir belediye iştirakine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

