        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Devlet Opera ve Balesi "Anna Karenina" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), Lev Tolstoy'un ölümsüz eserinden uyarlanan "Anna Karenina" balesi, sezonun son temsilinde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, klasik Rus edebiyatının en önemli yapıtlarından "Anna Karenina" balesi, 23 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Koreli koreograf Young Soon Hue imzasını taşıyan "Anna Karenina", Neo-Klasik tarzıyla dikkati çekerken, ana hikayeye sadık kalan librettosuyla seyirciye bildiği hikayeyi bambaşka bir estetik evrenle baş başa bırakıyor.

        Eserde dekor tasarımı modern ve yalın bir anlayışla kurgulanırken, kostüm tasarımları dönemin estetik ve zarafetini koruyarak eserin görsel dünyasında güçlü bir kontrast oluşturuyor.

        Klasik müzik dünyasının önemli isimleri P. I. Tchaikovsky, G. Puccini ve S. Prokofiev'in müzikleri Tulio Gagliardo Varas'ın müzik düzenlemeleriyle sahneye taşınırken, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve Hakan Kalkan dönüşümlü olarak üstleniyor.

        Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç ve ışık tasarımı Mustafa Eski'nin imzasını taşıyan eserin başkemancısı ise Demet Emen.

        Eserin başrollerinde Anna Karenina karakterine Rina Murata, Kont Alexie Vronsky karakterine Kanat N. Uulu, Kont Alexie Karenin karakterine Artemii Pliusnin, Prenses Katerina Shcherbatsky (Kitty) karakterine Riine Sasaki, Konstantin Dmitrich Levin karakterine RyuheiIto, Prenses Stephan Oblonsky (Stiva) karakterine Yağızhan Danış, Prenses Darya Oblonsky (Dolly) karakterine Sayaka Matsushita, Prenses Betsy Tverskoy karakterine Milina Fidan, Sergei Karanin (Seryozha) karakterine Zeynep Eke ve Kontes Vronskaya karakterine Melda Özkan hayat veriyor.

        İki perdelik eser 23 Mayıs'ta sezonun son temsiliyle sanatseverlerle buluşacak.

        - Eserin konusu

        1870'lerin Rusya'sında geçen eser, toplumsal kurallar ile bireysel arzular arasında sıkışan Anna Karenina'nın trajik hikayesini merkezine alıyor.

        Anna'nın saygın bir evlilik içinde sürdürdüğü düzenli hayatı, Kont Vronsky ile yaşadığı tutkulu aşkla sarsılırken, bu karşılaşma onun iç dünyasında derin bir dönüşümü tetikliyor. Aile, aşk ve toplum arasında giderek büyüyen bu çatışma, karakterin kaçınılmaz trajedisinin sonunu hazırlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

