        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Devlet Opera ve Balesi "Barok Rüyası" konseriyle sezona veda edecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Barok Rüyası" konseriyle sezona veda edecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025-2026 sanat sezonunu "Barok Rüyası" konseriyle 8 Mayıs'ta tamamlayacak.

        Giriş: 07.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sezonun kapanışı niteliğindeki konser, Barok dönemin zengin müzikal birikimini sahneye taşıyacak ve sezon boyunca sunulan repertuvar çeşitliliğinin dikkat çekici bir finali olacak.

        Barok müziğin tarihsel açıdan önemli ancak günümüzde daha az seslendirilen eserlerinden oluşan program, dinleyicilere farklı bir müzikal deneyim sunmayı amaçlıyor.

        Konserin öne çıkan eserlerinden biri olan Orkestra Şefi Wolfgang Riedelbauch imzalı "Kara Mustafa" ise dünya prömiyeriyle repertuvara dahil edilecek.

        17. ve 18. yüzyıl müzik geleneğinden seçilen eserlerin yer aldığı konser, Barok dönemin farklı evrelerine uzanan bütünlüklü bir yapı sunuyor.

        Konserde soprano Işılay Meriç Karataş, mezzosoprano Seçil Fenercioğlu ve bariton Mehmet Ali Tutar solist olarak sahne alacak. Antalya DOB Orkestrası'nı Orkestra Şefi Wolfgang Riedelbauch yönetecek, başkemancılığı ise Fahrettin Arda üstlenecek.

        Konser, 8 Mayıs saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        Biletler, Antalya Devlet Opera ve Balesi gişeleri ile www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Kepez'de oto drag heyecanı başladı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyo...
        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında silah ve kaçak ürünler ele geçirildi
        Alanya'da mavi bayrak denetimleri başladı
        Antalya'da "Fırçadaki Kanat Sesleri" sergisi açıldı
        Antalya'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında ev ziyaretleri başlad...