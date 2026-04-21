Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Antalya Haberleri Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Venera Ensemble" konseri düzenledi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Venera Ensemble" konseri düzenledi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kadın duyarlılığı, estetik ve zarafeti merkezine alan repertuvarıyla dikkati çeken "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan müzikal yolculuğu konu alan konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

        Adını çağlar boyunca sanatın, estetiğin ve kadınlığın simgesi olarak birçok kültüre ilham veren Venüs'ten alan program, Göbeklitepe'den Antik Yunan'a, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya uzanan simgesel anlatı çerçevesinde kurgulandı.

        Farklı coğrafyaların seslerini bir araya getiren özgün bir sahne deneyimi sunan konserde, mezzo soprano Gülçin Gültekin ve Medine Tuganova solist olarak sahnede yer aldı.

        Keman grubunda Elvan Şekercioğlu, N. Ezgi Zirek, İlkay Candan, Angela Bivol, Eda Berkin ve Ceren Kayalp, viyolada Selen Keser ve Pınar İnan, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok ve Doğa Sayğı, kontrbasta Pelin Atay, flütte Dilan Oğuz, klarnette J. Nilay Canca ve arp sanatçısı Senem Çin eşlik etti.

        Konserde ayrıca, bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak, koreografileriyle sahneye görsel bir anlatım kazandırarak müzikal yapıyı dans diliyle tamamladı.

        Programda, Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Francis Poulenc ve Manuel Penella gibi bestecilerin yapıtlarının yanı sıra Anadolu'nun eşsiz türküleri "Gaziantep Yolunda" ve "Yemen Türküsü" de sanatseverlerle buluştu.

        Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, "Hungarian Dance No. 5", "Wo He Wo De Zu Guo", "Die Meere", "Serenada", "Les chemins de l'amour", "Don Gil de Alcala", "Ben Seni Sevdiğimi" ve "Yovano Yovanke" gibi eserlerden oluşan repertuvar, farklı coğrafyaların müzikal renklerini bir araya getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Limak 50'nci yaşını kutladı
        Limak 50'nci yaşını kutladı
        Antalya merkezli "zimmet" ve "dolandırıcılık" operasyonunda 18 kişi tutukla...
        Antalya merkezli "zimmet" ve "dolandırıcılık" operasyonunda 18 kişi tutukla...
        Finike'de elektrik direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti
        Finike'de elektrik direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti
        Antalya Diplomasi Forumu, KKTC'nin uluslararası arenada tanınırlığına katkı...
        Antalya Diplomasi Forumu, KKTC'nin uluslararası arenada tanınırlığına katkı...
        Kepez'de 23 Nisan heyecanı 5 gün sürecek
        Kepez'de 23 Nisan heyecanı 5 gün sürecek
        Konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim
        Konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim