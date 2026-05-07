Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Geç Romantizm Akşamı" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Geç Romantizm Akşamı" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Geç Romantizm Akşamı" konseriyle sanatseverleri buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Geç Romantizm Akşamı" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Geç Romantizm Akşamı" konseriyle sanatseverleri buluşturdu.


        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sanat sezonunun sonuna yaklaşılırken düzenlenen konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, Franz Schmidt'in "La Majör Beşlisi"ne yer verildi.

        "Geç Romantizm Akşamı", 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başının müzikal dilini yansıtan repertuvarıyla dikkati çekti. Eser, geç romantik dönemin duygulu yapısını ve zengin müzik anlayışını dinleyiciye yansıttı.

        Konserde kemanda Dilara Kurtaran, viyolada Selcan Noyan, viyolonselde Veronika Yeliz Efe, klarnette Elif Aksoy ve piyanoda Yuriy Sayutkin sahne aldı.

        Eserde yaylı çalgılar, klarnet ve piyano birlikte yer aldı. Konserin dikkati çeken unsurlarından biri de piyano partilerinin yalnızca sol el ile icra edilmesi oldu.

        Konser, dinleyicilere dönemin iç dünyasını yansıtan bir müzik yolculuğu sundu ve sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        MİT yalanıyla psikoloğu 10 milyon lira dolandırdılar!
        MİT yalanıyla psikoloğu 10 milyon lira dolandırdılar!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları" temalı konser düzenlendi
        Antalya'da "Kökten Geleceğe Maarif Yolcuları" temalı konser düzenlendi
        Antalya'da Risk Zirvesi artan risklere karşı dayanıklılığı gündeme taşıdı
        Antalya'da Risk Zirvesi artan risklere karşı dayanıklılığı gündeme taşıdı
        Alanya'da Hıdırellez coşkusu: Çocuklar geleneksel oyunlarla baharı karşılad...
        Alanya'da Hıdırellez coşkusu: Çocuklar geleneksel oyunlarla baharı karşılad...
        Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı, jandarma vatandaşları tek tek uya...
        Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı, jandarma vatandaşları tek tek uya...
        Antalya'da 30 yıllık polis memurundan telsizde arkadaşlarına duygusal veda...
        Antalya'da 30 yıllık polis memurundan telsizde arkadaşlarına duygusal veda...
        Antalya'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçları hurdaya çevird...
        Antalya'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçları hurdaya çevird...