        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'a özel konser verdi

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "DenizBank Konserleri" kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 10:31 Güncelleme:
        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, genç yeteneklerin dinleyiciyle buluşturulduğu konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Konseri, şef Tolga Atalay Ün yönetti. Programın ilk bölümünde, Selin Akın Weber - Fagot Konçertosu'nu, Lara Başer ve Sıla Samur da Mendelssohn - Konzertstück No. 2'yi, Ahmet Efe Demirci ise Chopin - 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

        İkinci bölüm ise Rukiye Ayben Sever’in seslendirdiği Mercadante - Flüt Konçertosu ile başladı. Konser, Özgür Deniz Akalın, Dvorak - Viyolonsel Konçertosu, İdil Olgar'ın Çaykovski - Keman Konçertosunu seslendirmesiyle devam etti.

        Öte yandan, ADSO, DenizBank Konserleri kapsamında 22 Mayıs'ta saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda "Bahar Konseri" düzenleyecek.

        Konserde, orkestrayı şef Rustam Rahmedov yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

