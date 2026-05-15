        Antalya Emniyet Müdürlüğü emekli polis memuruna akülü sandalye desteği verdi

        Antalya Emniyet Müdürlüğü emekli polis memuruna akülü sandalye desteği verdi

        Antalya Emniyet Müdürlüğünce , Engelliler Haftası kapsamında, emekli polis memuruna akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptıktan sonra Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden emekli olan ve Manavgat'ta yaşayan emekli polis memuru Kamil Demirdağ, akülü tekerlekli sandalye talebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Talep üzerine, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışma başlatıldı.

        Temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Kenan Patat tarafından Demirdağ ve ailesine ikametlerinde ziyaret edilerek teslim edildi.

        Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun selamları da iletildi.

        Açıklamada, Türk Polis Teşkilatı olarak uzun yıllar vatana ve millete hizmet eden emekli personelin her zaman yanında olunduğu belirtilerek, "Emniyet Ailesi" bağlarının görev süresiyle sınırlı kalmadığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

