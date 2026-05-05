Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması

Antalya'da sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.





Kentte görev yapan sağlık personeli ve bazı sağlık yöneticileri, Özkan'ın doğum günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü binasında bir araya geldi. Çalışanlar tarafından doktor önlüğü ve stetoskop figürleriyle süslenerek hazırlanan pasta, Özkan'a takdim edilerek doğum günü kutlandı.





Kutlama sırasında duygulanan Özkan, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da çalışmanın mutluluk verdiğini ve herkesin birbirinden değerli olduğunu söyledi.



Çalışanlarla kentte güzel işlere imza atmayı temenni ettiğini belirten Özkan, "Allaha binlerce şükürler olsun. Antalya'ya iyi ki gelmişim. Rabbim bana iyi ki sizin gibi insanlarla tanışma fırsatı verdi. Eğer Antalya'ya gelmemiş olsaydım sanki hayatımın çok önemli bir kısmı eksik kalmış gibi olacaktı. İyi ki buradayım. Hep birlikte Antalya'ya hizmet ediyoruz." dedi.



