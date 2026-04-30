Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri "Antalya İş Dünyasının Hacmi ve Büyüme Potansiyeli" panelinde turizm sektöründeki gelişmeler konuşuldu

        Antalya Markaları Kongresi kapsamında düzenlenen "Antalya İş Dünyasının Hacmi ve Büyüme Potansiyeli" panelinde turizm sektöründeki gelişmeler konuşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Muratpaşa ilçesindeki otelde gerçekleştirilen kongrenin ticaret oturumunda ihracat potansiyelleri, bölgenin ekonomik dinamikleri, sektörler arası etkileşim, geleceğe yönelik büyüme fırsatları ve sektörün gelişimi ele alındı.

        Gazeteci, haber spikeri ve iletişim danışmanı Bora Balar moderatörlüğündeki panelde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ile Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alper Oral konuşma yaptı.

        Can, 2025'te bölgesel dış satım rakamının 2,74 milyar dolar, bunun 2 milyar dolarının Antalya'nın ihracatı olduğunu bildirdi.

        Tarımın 25 sektör arasında en büyüğü olduğuna dikkati çeken Can, şunları kaydetti:

        "Toplam Antalya ihracatında yüzde 35'lik bir pay alıyor. Antalya, Türkiye'de, belki de dünyada ender görünen şehirlerden bir tanesi. Öncelikle tabii ki turizm ama tarım sektörü dünyada söz sahibi olduğumuz bir sektör. Özellikle örtü altı seracılık konusunda Antalya, bir marka haline gelmiş durumda. Yaş meyve sebze ihracatımız, yıllık 760 milyon dolar civarında. Tabii turizm, Antalya için vazgeçilmez ama bunlar birbirine bağlantılı. 2025'te 17 milyon civarında turist geldi. Tarımla ilişkisine baktığımız zaman 17 milyon turistin günde bir domates yediğini düşünürseniz sadece turizme tarımın bağlantısı 17 milyon domates. Turizm ne kadar iyi olursa tarım sektörü de o kadar genişlemeye ve büyümeye sahip olacaktır."

        Özbek de sektörlerin birbirine bağlı olduklarını belirterek, "Antalya'mızda turizm, tarım, inşaat, sanayi, bunların hepsi bir halka gibi birbirine bağlantılıdır ama tabii ki bunların üzerinde lokomotif sektör turizm sektörü. Bugün ülkemizde de dünyada da Antalya dediğimiz zaman kentin akla gelen ilk imajı her zaman turizmdir." dedi.

        Oral ise sektörlerin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
