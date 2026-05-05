        Antalya Markaları Kongresi'nde kentin marka değeri ele alındı

        Antalya Markaları Kongresi'nde kentin marka değeri ele alındı

        Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Markaları Kongresi'nde, kentin marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Giriş: 05.05.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Antalya Halkla İlişkiler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Valiliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle gerçekleştirilen kongre, yoğun katılımla yapıldı.


        Kongrede, Antalya'nın köklü ve gelişmekte olan markalarının temsilcileri başarı hikayelerini paylaşırken, turizmden gıdaya, sanattan girişimciliğe kadar farklı alanlardan konuşmacılar yer aldı. Sanatçı Sümer Ezgü sanat alanında markalaşma sürecine değinirken, yaratıcı yönetmen Arman Şernaz marka deneyimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.


        "İz Bırakan Hikayelerle Şehre Dokunanlar" başlıklı oturumla Antalya'nın gelişimine katkı sağlayan isimlerin de anıldığı etkinlikte, Antalya'nın marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

        Turizm, gastronomi, tarım, sürdürülebilirlik, spor ve teknoloji gibi başlıklarda düzenlenen oturumlara akademisyen, iş insanı ve sektör temsilcileri katıldı.

        Kongre süresince "Türkiye Coğrafi İşaretli Ürün Fotoğrafları", "Kemer Sualtı Fotoğrafları" ve "Eski Antalya Fotoğrafları" başlıklı üç dijital sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlik, Filiz Otyam'ın da yer aldığı, Antalyalı kadınları bir araya getiren TEV korosu konseriyle sona erdi. Koro, Sümer Ezgü yönetiminde Antalya türkülerini seslendirdi.

        Öte yandan, kongre kapsamında yürütülen burs projesi kapsamında, 30 üniversite öğrencisine kaynak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

