        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Markaları Kongresi'nde spor oturumu düzenlendi

        Antalya Markalar Kongresi kapsamında "Sporun Şehir Kimliğine Etkisi" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin spor oturumunda Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan moderatörlüğünde 83 yaşındaki milli atlet Çiçek Şensoy ve Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Osman Kan konuşmacı olarak yer aldı.

        Şensoy, oturumdaki konuşmasında, Antalya'nın bir spor markası haline gelebilmesi için kente özgü bir hikaye yaratılması ve bunun tüm dünyaya duyurulması gerektiğini söyledi.

        Sporun insan sağlığı açısından önemli kriterlerden biri olduğunu belirten Şensoy, "Antalya'da da bunu uygulayacak birçok yer var. Parklar, bahçeler, sahiller her şey. O kadar imkan var ama o kadar çok oturan insan var. Ben bunu gözlemliyorum." dedi.

        Şensoy, Antalyaspor Kulübü'nün faaliyetlerine değinerek, daha fazla insanın bu kulüpten faydalanabileceğini kaydetti.

        Antalyaspor kulübünün sadece futboldan ibaret olmadığını, 15 branşta faaliyet gösterdiğini aktaran Şensoy, "Birçok insanın adını bilmediği spor branşlarında Antalyaspor yarışıyor. Bunun ekonomik yönü var, idari yönü var ve bu çok büyük bir hizmet. Yani bunu Antalya halkının bilmesi lazım. Antalyaspor sadece futbol kulübü değil." ifadelerini kullandı.

        Başpehlivan Kan da sektörde edindiği tecrübeleri ve bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

