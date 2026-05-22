Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya mavi bayraklı plajda dünyada ilk sırada

        Antalya mavi bayraklı plajda dünyada ilk sırada

        Dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip Antalya'da, 2026'nın bayrakları teslim edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya mavi bayraklı plajda dünyada ilk sırada

        Dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip Antalya'da, 2026'nın bayrakları teslim edilmeye başlandı.

        Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre, Türkiye genelinde bu yıl 580 plaj, turizm kenti Antalya'da ise 232 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı.


        Bu yıl da hak kazanan işletmelere, yeni bayrak teslimleri yapılmaya başlandı.

        Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve ekibi, Muratpaşa ilçesindeki Mermerli Plajı'nı ziyaret ederek, hem denetim yaptı hem de bayrağı verdi.

        Ergiydiren, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından en başarılı üçüncü ülke olduğunu söyledi.

        Antalya'nın da mavi bayrak konusunda başarılı bir kent olduğunu belirten Ergiydiren, "Antalya 232 plajıyla dünyada en fazla mavi bayrak ödüllü şehir konumunda. Tabii ardından İspanya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın kentleri geliyor ama açık ara birinciliğimizi korumanın da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Ergiydiren, bu başarıda tüm kurum ve kuruluşların, vatandaşın, turistlerin büyük emeği bulunduğunu ifade etti.

        Sayıyı ve kaliteyi daha da artırmak için çalışmaya devam edeceklerini bildiren Ergiydiren, plajları, denizleri temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz şekilde bırakmak için TÜRÇEV olarak önemli faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

        Denetimlerin belli periyotlarla devam edeceğini aktaran Ergiydiren, şöyle konuştu:

        "Mavi Bayrak programında ödül almaya hak kazanan plajlarımız denetimlerden geçmeden mavi bayrağını teslim alamıyor. Bu denetimlerimiz sezon boyunca devam ediyor. Denetimlerde baktığımız en önemli hususlar, plajın temizliği, donanımların kalitesi, can kurtaranların yeterliliği, çevre konusunda plaj kullanıcılarına verilen bilgilendirmeler, açıklayıcı yazılar, tabelalar, bunların muhakkak plajlarda olmasını istiyoruz."

        Ergiydiren, geçmiş 4 yıl temiz olmayan hiçbir plajın da mavi bayrak başvurusu yapamadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"

        Benzer Haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Antalya Stadyumu'nu bayraklarla donattı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Antalya Stadyumu'nu bayraklarla donattı
        Antalya, mavi bayraklı plaj sayısında dünyada lider
        Antalya, mavi bayraklı plaj sayısında dünyada lider
        Antalya Büyükşehir Belediyesi 32'nci çevre ödülünü kazandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi 32'nci çevre ödülünü kazandı
        Gazipaşa'da 164 bin adet sentetik hap ele geçirildi
        Gazipaşa'da 164 bin adet sentetik hap ele geçirildi
        Antalya'da bayram öncesi tatil yoğunluğu başladı
        Antalya'da bayram öncesi tatil yoğunluğu başladı