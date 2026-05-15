        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

        Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:44
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran M.A. ve eşi F.A, telefonda kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını bildirdi.

        Müştekiler, şüphelilerin baskı ve yönlendirmeleri sonucu banka hesaplarındaki paraları, evde bulunan ziynet eşyalarını ve 6 daireyi satarak nakde çevirdiklerini, yaklaşık 50 milyon liranın bir kısmını elden teslim ettiklerini, bir kısmını ise şüphelilerin yönlendirdiği banka hesaplarına havale ettiklerini beyan etti.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheliyi Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Karaman, Nevşehir, Balıkesir, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 74 fişek ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

        Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 daire, 3 araç ve 1 milyon liraya el konuldu.

        "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

