Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 20 ildeki 183 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 20 ildeki 183 zanlı için gözaltı kararı çıkarıldı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturmada, zanlıların Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketinin tespit edildi öğrenildi.
