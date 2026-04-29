Antalya Ticaret Borsası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.





Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında düzenlenen meclis toplantısında, tarımsal üretim, ihracat, maliyet artışları ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar ele alındı.



Toplantıda, üyeler yönetimin bir aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Çandır, şubattan bu yana İran, ABD ve İsrail ekseninde yaşanan çatışmaların küresel ekonomide ciddi belirsizlik oluşturduğunu belirterek, söz konusu sürecin enerji maliyetleri üzerinden zincirleme etki yarattığını ifade etti.





Antalya ekonomisine ilişkin verileri de paylaşan Çandır, yılın ilk iki ayında gözlenen hareketliliğin devam ettiğini ancak öncü göstergelerin risk sinyalleri verdiğini belirtti.



