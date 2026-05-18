Antalya Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında, aziz milletin yeniden şahlanışının ilk adımı 19 Mayıs'ı bir kez daha büyük gurur, umut ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Umudun, cesaretin ve yeniden dirilişin adının 19 Mayıs olduğunu aktaran Şahin, "Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bu kutlu yürüyüş, Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının adeta işaret fişeği olmuştur. 19 Mayıs sabahı doğan hürriyet güneşi, aradan geçen bir asra rağmen bugün de milletimizin ufkunu aydınlatmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünü hatırlatan Şahin, Atatürk'ün gençlere duyduğu güveni bu ifadeyle en güzel şekilde yansıttığını kaydetti.



Şahin, gençlerin ortaya koyacağı her başarının milletin ortak geleceğini de aydınlatacağını ve onların hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle anan Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

