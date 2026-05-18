        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Şahin, mesajında, aziz milletin yeniden şahlanışının ilk adımı 19 Mayıs'ı bir kez daha büyük gurur, umut ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Umudun, cesaretin ve yeniden dirilişin adının 19 Mayıs olduğunu aktaran Şahin, "Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bu kutlu yürüyüş, Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının adeta işaret fişeği olmuştur. 19 Mayıs sabahı doğan hürriyet güneşi, aradan geçen bir asra rağmen bugün de milletimizin ufkunu aydınlatmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünü hatırlatan Şahin, Atatürk'ün gençlere duyduğu güveni bu ifadeyle en güzel şekilde yansıttığını kaydetti.

        Şahin, gençlerin ortaya koyacağı her başarının milletin ortak geleceğini de aydınlatacağını ve onların hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle anan Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
