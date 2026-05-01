        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Aydın Kanza Parkı çevresinde toplanan grup, slogan atarak Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Burada yapılan açıklamaların ardından kalabalık dağıldı.

        - Muğla

        Muğla'da kutlamalar, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla yapıldı.


        Menteşe ilçesinde kutlamalar kapsamında sendika temsilcileri, Muslihittin Mahallesi'ndeki Akyol Pazar Yeri'nde bir araya geldi.

        Daha sonra slogan atarak yürüyüşe geçen gruptakiler, şehir merkezinden geçerek Atatürk Bulvarı'ndaki miting alanına ulaştı.

        Yürüyüşe "Dondurmam Kaymak Gapital" filmi çekimleri için Muğla'da bulunan oyuncular Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri de katıldı.


        Tertip komitesi üyeleri, alandaki konuşmalarında, emek, adalet ve demokrasi vurgusu yaptı, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

        - Isparta

        Isparta'da 6 Mart Spor Salonu önünde ellerinde dövizlerle toplanan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

        Ardından İstasyon Caddesi'ne yürüyen grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        - Burdur

        Burdur'da Çatalpınar mevkisinde toplanan işçi sendikaları üyeleri, ellerinde pankartlarla, sloganlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        Burada toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sendika başkanları tarafından açıklamalar yapıldı.

        Ardından halay çeken grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
