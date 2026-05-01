Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Aydın Kanza Parkı çevresinde toplanan grup, slogan atarak Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Burada yapılan açıklamaların ardından kalabalık dağıldı.



- Muğla



Muğla'da kutlamalar, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla yapıldı.





Menteşe ilçesinde kutlamalar kapsamında sendika temsilcileri, Muslihittin Mahallesi'ndeki Akyol Pazar Yeri'nde bir araya geldi.



Daha sonra slogan atarak yürüyüşe geçen gruptakiler, şehir merkezinden geçerek Atatürk Bulvarı'ndaki miting alanına ulaştı.



Yürüyüşe "Dondurmam Kaymak Gapital" filmi çekimleri için Muğla'da bulunan oyuncular Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri de katıldı.





Tertip komitesi üyeleri, alandaki konuşmalarında, emek, adalet ve demokrasi vurgusu yaptı, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.



- Isparta



Isparta'da 6 Mart Spor Salonu önünde ellerinde dövizlerle toplanan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Ardından İstasyon Caddesi'ne yürüyen grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



- Burdur



Burdur'da Çatalpınar mevkisinde toplanan işçi sendikaları üyeleri, ellerinde pankartlarla, sloganlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.



Burada toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sendika başkanları tarafından açıklamalar yapıldı.



Ardından halay çeken grup dağıldı.

