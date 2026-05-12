        Antalya Yeşilay Şubesi şehit eşi ve annelerine Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi

        Antalya Yeşilay Şubesi şehit eşi ve annelerine Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit eşi ve annelerini ziyaret ederek minnet ve vefa duygularını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, Anneler Günü kapsamında şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Heyet, 1993 yılında Bingöl'de 33 askerle birlikte şehit edilen öğretmen Selahattin Aysan'ın eşi Kadriye Aysan ile 2012 yılında Antalya'da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Kılıç'ın eşi Mesude Kılıç'ı ziyaret etti.

        Ziyaretlerde şehit ailelerinin fedakarlıklarının unutulmayacağı vurgulanırken, annelerin Anneler Günü de kutlandı.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Dr. Kevser Erdoğan, şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bir Anneler Günü kutlaması gerçekleştirmedik. Aynı zamanda vatan uğruna en kıymetli varlıklarını feda eden ailelerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Şehit eşlerimiz ve annelerimiz, sabrın, fedakarlığın ve metanetin en güçlü temsilcileridir. Onların duaları ve dik duruşları bizler için çok kıymetlidir." dedi.

        Şehit öğretmen Selahattin Aysan'ın eşi Kadriye Aysan ise ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, "Hatırlanmak bizler için çok değerli. Yıllar geçse de yaşadığımız acı ilk günkü gibi taze kalıyor. Ancak böyle anlamlı ziyaretler bizlere yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Rabbim hiçbir anneye, hiçbir eşe bu acıyı yaşatmasın." diye konuştu.

        Şehit polis memuru Mustafa Kılıç'ın eşi Mesude Kılıç da Anneler Günü'nde yapılan ziyaretin kendilerini duygulandırdığını dile getirerek, "Evlatlarımız ve ailemiz için güçlü olmaya çalışıyoruz. Şehit ailelerinin unutulmaması bizleri mutlu ediyor. Hem büyük bir gurur taşıyoruz hem de tarifsiz bir özlemi yüreğimizde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

