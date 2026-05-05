        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "1. Akdeniz Bölgesi Diyaliz Hizmetleri Çalıştayı" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Antalya'da "1. Akdeniz Bölgesi Diyaliz Hizmetleri Çalıştayı" düzenlendi

        Antalya'da, diyaliz hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla "1. Akdeniz Bölgesi Diyaliz Hizmetleri Çalıştayı" yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen çalıştayın bilimsel oturumlarında, kronik böbrek yetmezliğinde tanı, evreleme ve vasküler erişim hazırlığı konuları ele alındı.

        Programda klinik vaka sunumları, arteriyovenöz fistül oluşturulması ve cerrahi uygulamalar ile diyaliz süreçlerinde iyi uygulama örnekleri de uzmanlar tarafından aktarıldı.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, burada yaptığı konuşmada, ortalama yaşam süresinin artmasıyla diyaliz hastalarının sayısında da önemli yükseliş yaşandığını belirtti.

        Artan hasta yüküne karşı mevcut fiziki koşulların ve sağlık personeli sayısının zaman zaman yetersiz kalabildiğine dikkati çeken Aras, bu noktada hastaların tedavi süreçlerine daha aktif katılımının önem kazandığını ifade etti.

        Teknolojik gelişmeler sayesinde hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamalarının, hastalara verilecek uygun sorumluluklar çerçevesinde ev ortamında yapılabilmesinin mümkün hale geldiğini vurgulayan Aras, bu sistemin yaygınlaştırılmasının sağlık sistemine katkı sağlayacağını kaydetti.

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun da diyaliz hizmetlerinin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik hedefleri paylaştı.

        Uygulamalı eğitim bölümünde ise Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Avcı, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) eğitimi verdi.

        Programa, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Türkyılmaz, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği idari sorumlusu Prof. Dr. Adnan Yalçınkaya, Nefroloji Kliniği idari sorumlusu Doç. Dr. Üstün Yılmaz, diyaliz ünitesi sorumlu hemşiresi Aysun Ünal ve çok sayıda sağlık profesyoneli katıldı.

        Çalıştayla, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyim paylaşmaları sağlanarak hizmet standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        "Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması
        Romanyalı öğrenciler Manavgat'ta elektrik firmasında staj yaptı
        Kemer turizminde 'Rus' pazarı avantajı Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın...
        Konyaaltı Sahili'nde sezon öncesi hazırlıklar başladı İş makinelerinin gölg...
        Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali 8 Mayıs'ta ba...
        9 günlük bayram tatili, Alanya'da turizmcilerin beklentisini yükseltti
