        Antalya'da "22. Dünya Kempo Şampiyonası" düzenlendi

        Antalya'da düzenlenen 22. Dünya Kempo Şampiyonası'nda Türkiye 197 madalya ile dünya ikincisi olmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Uluslararası Kempo Federasyonu (IKF) faaliyet programında yer alan, 39 ülkeden 941 sporcunun katıldığı 22. Dünya Kempo Şampiyonası, Kemer ilçesindeki gerçekleştirildi.


        Türkiye Kempo Milli Takımı şampiyonayı 45 altın, 44 gümüş ve 108 bronz olmak üzere toplam 197 madalya ile tamamlayarak takım halinde dünya ikincisi olmuştur.

        Bununla birlikte çocuklar kategorilerinde dünya şampiyonluğu ve kadınlar kategorisinde dünya üçüncülüğü alındı.


        Uluslararası Kempo Federasyonu Başkanı Amatto Zaharia, gazetecilere, Türkiye'nin hem sportif performans hem de organizasyonel kapasite açısından güçlü bir profil ortaya koyduğunu kaydetti.

        Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ise Türk sporcuların ortaya koyduğu performansın disiplin ve milli sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

