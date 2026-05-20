Antalya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.



Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'ın hayatını kaybettiği olay anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, kara yolunda ilerleyen araçlardan birinin, diğerinin önünü kesmesi, öndeki araçtan inen kişilerin durdurdukları aracın yanına gitmesi, ateş edilmesi ve araçların bölgeden ayrılması yer alıyor.



Cumhuriyet Caddesi'nde, 17 Mayıs'ta, saat 02.00 sıralarında A.B'nin (25) tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş ettiği Korkut, Avcı ve Savran yaşamını yitirmişti.



Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan A.B. ile olay yerinde bulunduğu belirlenen O.V. polis ekiplerince gözaltına alınmış, O.V. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

