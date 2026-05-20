        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'ın hayatını kaybettiği olay anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, kara yolunda ilerleyen araçlardan birinin, diğerinin önünü kesmesi, öndeki araçtan inen kişilerin durdurdukları aracın yanına gitmesi, ateş edilmesi ve araçların bölgeden ayrılması yer alıyor.

        Cumhuriyet Caddesi'nde, 17 Mayıs'ta, saat 02.00 sıralarında A.B'nin (25) tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş ettiği Korkut, Avcı ve Savran yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan A.B. ile olay yerinde bulunduğu belirlenen O.V. polis ekiplerince gözaltına alınmış, O.V. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
