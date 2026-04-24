Antalya'da aktar dükkanında doğan markayla 40 ülkeye ihracat yapıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 23 yıl önce küçük bir aktar dükkanında aromatik bitkiler ve uçucu yağlar sektörüne atılan girişimci fitoterapi uzmanı M. Halis Ertaş, bugün ABD'de 50 eyalet başta olmak üzere 40 ülkeye satış yapıyor.



Lisans eğitimini beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamlayan Ertaş, spor yaptığı sırada ayağından sakatlanınca alternatif tıp alanına merak sardı. Bu alanda araştırma yapan ve vitamin, uçucu yağlar gibi bitkisel ürünlere yönelen Ertaş, Antalya'da küçük bir aktar dükkanı açtı. Anadolu'nun zengin bitki örtüsünden faydalanarak "Talya" markasıyla üretime de başlayan Ertaş, 11 yıl önce bu sektörde önemli bir pazara sahip ABD'de ofisini kurdu.



Döşemealtı ilçesindeki bir tesiste faaliyetini sürdüren firma, Antalya'da tıbbi bitkilerden üretilen vitaminleri, mineralleri, aromatik ürünleri 40 ülkeye ihraç ediyor.



- Antalya'da üretip dünyaya satıyor



Antalya'da ve ABD'de şirketi bulunan Ertaş, AA muhabirine, sakatlığı sonucunda oluşan merakın ve Antalya topraklarının tıbbi aromatik bitkiler açısından çok zengin oluşunun kendisini bu sektöre yönlendirdiğini söyledi.



Girişimcilik serüveninin okul bitince küçük bir aktar dükkanında başladığını dile getiren Ertaş, ardından 3-4 kişiyle bir atölyede üretime geçtiklerini belirtti.



Türkiye'de 23 yıl önce vitaminler, gıda takviyeleri gibi alanın bugünkü kadar güçlü olmadığını ifade eden Ertaş, ilk etapta 32 çeşit uçucu ve sabit yağ üretimi yaptıklarını, 7-8 yıl sonra da vitamin grubuna girdiklerini kaydetti.



Ertaş, sektörde büyümeye başladıklarını ve bu ürünlerin eczanede satılmasını sağlayan ilk firmalardan biri olduklarını aktardı.



Yaklaşık 11 yıl önce de aromaterapi ve fitoterapi alanında dünyanın en büyük pazarı konumundaki ABD'ye açıldıklarını dile getiren Ertaş, "Pazar çok büyük, çok firma var, insanların tüketimi de çok fazla. Dünyanın en büyük pazarında yer almak istedik. Yaklaşık 11 yıl önce ABD'deki şirketimizi kurduk. Bu sektörde ABD'de şirket kuran ilk Türk firmasıyız. Şu anda çok şükür Amerika'nın 50 eyaletinde bütün ürün gruplarımızla yer alan tek firmayız Türkiye'den." diye konuştu.



- "Hedef 200 ülkede var olmak"



Talebin artmasıyla Antalya'daki tesislerini daha da büyüttüklerini söyleyen Ertaş, uçucu ve sabit yağlar, gıda takviyeleri, vitaminler, sıvı ve toz ekstreler, krem gibi doğal kozmetik ürünler ürettiklerini kaydetti.



Tıbbi ve aromatik bitkileri işleme/standartlaştırma (C&P - Cleaning & Processing) koşullarına ve ABD'deki Gıda ile İlaç Dairesi (FDA) düzenlemelerine dikkat edildiğini vurgulayan Ertaş, üretimin de bilim kurulu ve AR-GE ekibinin reçetelendirdiği şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.



Antalya'da 3-4 kişiyle başladıkları sektörde bugün ABD'deki ekiple 110 kişiye ulaştıklarını kaydeden Ertaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda 40 ülkeye ihracat yapıyoruz, ciromuzun yaklaşık yüzde 25'ini ihracat oluşturuyor. En büyük hedefimiz, Türkiye'den elde ettiğimiz atıl gibi görünen tıbbi aromatik bitkileri katma değerli hale getirip ürettiğimiz ürünün en az yüzde 75'ini tüm dünyaya sevk edebilmek, 40 olan sayıyı 150'ye 200'e çıkarabilmek."

