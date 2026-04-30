Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde 3 katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin yardımıyla apartman sakinleri bina dışına çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

