        Antalya Haberleri Antalya'da "Bahar Konseri" sanatseverlerle buluştu

        Antalya'da "Bahar Konseri" sanatseverlerle buluştu

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında "Bahar Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konser, "Popüler Klasiklerden Seçmeler" programıyla dinleyicilere tanıdık melodiler eşliğinde keyifli bir müzik akşamı sundu.

        Konseri şef Rustam Rahmedov yönetti. Bahar temasına uygun canlı ve akıcı eserlerden oluşan repertuvarda farklı karakterdeki klasik eserler seslendirildi.

        Programda keman sanatçısı Yury Revich, piyanist Matej Mestrovic ve "bottlephone" performansıyla Borna Sercar solist olarak sahne aldı. Sanatseverler konsere ilgi gösterdi.

        Şef Rahmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin alışılmışın dışında canlı ve akıcı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

        Farklı enstrüman renklerini aynı sahnede buluşturduklarını belirten Rahmedov, programın dinleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

