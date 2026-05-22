Antalya'da "Bahar Konseri" sanatseverlerle buluştu

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında "Bahar Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.



Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konser, "Popüler Klasiklerden Seçmeler" programıyla dinleyicilere tanıdık melodiler eşliğinde keyifli bir müzik akşamı sundu.



Konseri şef Rustam Rahmedov yönetti. Bahar temasına uygun canlı ve akıcı eserlerden oluşan repertuvarda farklı karakterdeki klasik eserler seslendirildi.



Programda keman sanatçısı Yury Revich, piyanist Matej Mestrovic ve "bottlephone" performansıyla Borna Sercar solist olarak sahne aldı. Sanatseverler konsere ilgi gösterdi.



Şef Rahmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin alışılmışın dışında canlı ve akıcı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.



Farklı enstrüman renklerini aynı sahnede buluşturduklarını belirten Rahmedov, programın dinleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.







