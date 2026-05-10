        Antalya'da bariyere çarpan motodrag sporcusunun kazası cep telefonuyla görüntülendi

        Antalya'da düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda kontrolden çıkan aracıyla bariyere çarpan sporcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 00:59 Güncelleme:
        Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde organize edilen şampiyonada kaza yaşandı.

        Başarılı motodrag sporcusu Vedat Kardaş, start noktasından bir süre sonra kontrolden çıkan aracıyla bariyere çarptı. Yaralanan sporcu, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İki kolunda kırıklar oluşan Kardaş, ameliyata alındı.

        Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sporcunun ağabeyi Abdullah Kardaş, AA muhabirine, kardeşinin Türkiye çapında birçok derecesi bulunan bir sporcu olduğunu söyledi.

        Kardeşinin motosikletinin kontrolden çıkması üzerine profesyonelliğin gereği bilinçli şekilde kazayı en hafif hasarla atlatmak için ellerini direksiyondan çektiğini vurgulayan Kardaş, "Kardeşimin kullandığı güçlü bir motosiklet. Kalkıştan kısa bir süre sonra 'motor tank slapper'e girmesi nedeniyle kontrolünü kaybediyor. Süspansiyonu olmadığı için tekrar motosikletin toparlaması için ellerini bırakması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Aksi takdirde kazayı daha ağır atlatabilirdi. Kardeşimin tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi bulunmuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

