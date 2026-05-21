Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.S, tutuksuz sanıklar A.S, D.S, S.T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.



Maktulün babası Ramazan Talay ve annesi Sevim Talay ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.



Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Ö.S'nin "kasten öldürme", kızları A.S. ve D.S'nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık S.T'nin ise beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti Ö.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



İlçede çiftçilik yapan Seyit Muhammet Talay (27) ile 25 Aralık 2024'te evinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen Ö.S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Talay, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.



Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.S. tutuklanmış, kızları A.S. ve D.S. ile damadı S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

