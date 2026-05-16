Antalya'da boş arazide kafatası ve kemikler bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu.



Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, yerde insana ait kafatası ve 2 kemik fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Cumhuriyet savcısı nezaretinde incelenen kafatası ve kemikler, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

