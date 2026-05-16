        Antalya'da boş arazide kafatası ve kemikler bulundu

        Antalya'da boş arazide kafatası ve kemikler bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, yerde insana ait kafatası ve 2 kemik fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Cumhuriyet savcısı nezaretinde incelenen kafatası ve kemikler, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

