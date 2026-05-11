Antalya'da çayda yüzerken kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çayda yüzerken kaybolan tarım işçisi için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Giriş: 11.05.2026 - 18:19
Güzeloluk Mahallesi'nde Aksu Çayı'na, Suriye uyruklu tarım işçisi Ahmet Mahmut Sadık (22) ve iki arkadaşı yüzmek için girdi.
Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çayda arama çalışmalarına devam ediyor.
