        Antalya'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin davada 26 sanığa ceza

        Antalya, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin davada yargılanan 35 sanıktan 26'sına, 5 yıl 8 aydan 32 yıl 1 aya kadar değişen hapis cezaları verildi.

        Giriş: 05.05.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda gerçekleştirilen kapalı duruşmaya, izleyiciler ve basın mensupları alınmadı.

        Mahkeme heyeti, 18 yaşından büyük 22 sanığa "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "olası kastla silahla yaralama", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından 6 yıl ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklardan 14'ünün tutukluluğunun devamına karar verilirken, 6 kişi tahliye edildi, 1 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

        Mahkeme 8 kişinin de beraatine karar verdi.

        Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'üne aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ile 30 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan 2'sinin tahliyesine karar veren heyet, 1 sanığın beraatini kararlaştırdı.

        - İddianame

        Suç örgütünün ortaya çıkış süreci, yapısının anlatıldığı iddianamede, firari durumda olan örgütün elebaşı Beratcan Gökdemir'in, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinin devamı amacıyla suç örgütünün farklı alanlarında farklı kişileri "yönetici" pozisyonunda görevlendirdiği belirtilmişti.

        İddianamede, sanıklardan Gökhan D'nin, silahlı suç örgütüne Antalya'da elebaşılık yaptığı kaydedilmişti.

        "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün başta İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirler olmak üzere birçok kentte örgütsel eylemler gerçekleştirildiği aktarılan iddianamede, suç örgütü üyelerinin iş yeri kurşunlama, silahla tehdit, nitelikli yağma, yaralama ve öldürme gibi birçok suçu işlediğinin tespit edildiği bildirilmişti.

        İddianamede, suç örgütünün Antalya genelinde "nitelikli yağma", kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yerini kurşunlama", "var olan örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit" suçlarını işlediği anlatılmıştı.

        Olaylara karışan aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendiği bildirilen iddianamede, bu operasyonlarda 2 el bombası, ruhsatsız 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca fişeği, 882 av tüfeği fişeği, 3 balistik yelek, muşta ve 32 şarjör ele geçirildiği bilgisi verilmişti.

        Yurt dışında bulunan örgütün elebaşı ve yönetici kadrosunun, sosyal medya platformları üzerinden örgüte eleman kazanabilme kabiliyetleri sayesinde kısa süre içinde "Daltonlar"ın kentte yeniden yapılanmaya gittiği belirtilen iddianamede, Antalya'da gelen yeni "tetikçi grubunun" "sokağın hakkı" adı altında tehditle para istedikleri ve 14 eylem gerçekleştirdikleri ifade edilmişti.

        İddianamede, suç örgütü üyelerinin bazı oto galeri ve eğlence mekanlarını görüntülü arayıp "ceza kestik" diyerek 5 ila 20 milyon lira yağma yaptıkları, para vermeyen kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları aktarılmıştı.

        - Sosyal medyadan örgüt üyeleriyle irtibat kuruluyormuş

        Firari durumdaki sanık Bünyamin Y'nin sosyal medya hesabında 115 bin takipçinin bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verilmişti:

        "Örgütün üst düzey kadrosunun işledikleri suçlardan dolayı firar ederek yurt dışında yaşamaları sebebiyle ülkedeki örgütsel faaliyetlerini sürdürmek adına, yerelde suç potansiyeli yüksek olan, sosyal medya platformlarını kullanan kişilerle irtibat kurarak bu kişileri destekleyip örgütün yerelde temsilcisi haline getirerek örgüt faaliyetlerini yönetmesini ve eylem yapmasını sağladıkları tespit edildi. Sanıkların önemli bir kısmının geçimlerini bu örgütsel yapı üzerinden sağladıkları, suçtan elde edilen gelirle yaşam standartlarının üstünde lüks bir hayat sürdükleri anlaşıldı."

        İddianamede, firari Bünyamin Y'nin suç örgütü yöneticisi olarak Antalya'da gerçekleştirdiği eylemlerle alakalı olarak "kırmızı bülten" ile arandığı belirtilmişti.

        Örgüt üyesi sanıkların, örgütsel eylemler gerçekleştirdiklerine dair yeterli delillere ulaşıldığı kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahla ve örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak ve suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla iştirak halinde yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma", "mala zarar verme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "tasarlayarak öldürme", "silahla tehdit", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

